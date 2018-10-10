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Mudanças

PT tira cor vermelha e nome de Lula em nova marca de campanha

Nas peças do primeiro turno da disputa, o nome de Haddad era diretamente associado a Lula com a frase 'Haddad é Lula' na cor vermelha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 17:30

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 17:30

Nova logomarca de campanha à Presidência da República do Partido dos Trabalhadores (PT) Crédito: Divulgação | PT
A campanha do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência da República começou a usar uma logomarca nas cores verde, amarela e azul, sem o nome do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Nas redes sociais, já começam a aparecer imagens apenas com o nome de Fernando Haddad, candidato à Presidência, e de Manuela D'Ávila, vice na chapa.
Nas peças do primeiro turno da disputa, o nome de Haddad era diretamente associado a Lula com a frase "Haddad é Lula" na cor vermelha, característica do PT.
Nos últimos dias, membros da campanha e aliados começaram a defender que Haddad se descole da imagem de substituto de Lula e mostre mais a própria personalidade.
> Médicos vetam Bolsonaro em debates e Haddad diz que vai até a enfermaria
Em vídeos para as redes sociais, Haddad começou a se apresentar como candidato sem citar o nome do padrinho político, como fez fortemente no primeiro turno da disputa.

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