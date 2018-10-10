PT tira cor vermelha e nome de Lula em nova marca de campanha

Nova logomarca de campanha à Presidência da República do Partido dos Trabalhadores (PT) Crédito: Divulgação | PT

A campanha do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência da República começou a usar uma logomarca nas cores verde, amarela e azul, sem o nome do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Nas redes sociais, já começam a aparecer imagens apenas com o nome de Fernando Haddad, candidato à Presidência, e de Manuela D'Ávila, vice na chapa.

Nas peças do primeiro turno da disputa, o nome de Haddad era diretamente associado a Lula com a frase "Haddad é Lula" na cor vermelha, característica do PT.

Nos últimos dias, membros da campanha e aliados começaram a defender que Haddad se descole da imagem de substituto de Lula e mostre mais a própria personalidade.