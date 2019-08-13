PSL decide expulsar deputado Alexandre Frota após críticas a Bolsonaro

PSL decidiu em reunião nesta terça-feira (13) expulsar o deputado Alexandre Frota (SP) da legenda. A situação de Frota no partido se complicou nos últimos meses, e o deputado foi retirado da vice-liderança do partido na Câmara e da comissão da reforma tributária. decidiu em reunião nesta terça-feira (13) expulsar o deputado(SP) da legenda. A situação de Frota no partido se complicou nos últimos meses, e o deputado foi retirado da vice-liderança do partido nae da comissão da reforma tributária.

reforma da Previdência, o deputado se absteve de votar. Além disso, ele perdeu o comando do diretório municipal de Cotia. No segundo turno da, o deputado se absteve de votar.

Ele havia chegado a ser o coordenador do PSL na comissão especial da Previdência.

Expulso, Frota não poderá ser acusado de infidelidade partidária e pode buscar uma outra legenda. Segundo informou a coluna Painel, do jornal "Folha de S.Paulo", duas novas casas possíveis são o PSDB e o DEM.

CRÍTICAS

Em abril, em entrevista ao mesmo jornal, Frota fez críticas ao governo, num reflexo das dificuldades do Executivo com o Congresso após cem dias de mandato.

Integrante da tropa de choque de Bolsonaro (PSL) durante a campanha de 2018, o deputado disse que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, era o maior responsável pela falha na articulação política.