Vereador Geraldinho Feu Rosa (PSB) no plenário da Câmara da Serra Crédito: Reprodução

o Gazeta Online mostrou que ele foi acusado de cobrar, por mais de um ano, parte dos salários dos seus servidores e de funcionários indicados por ele, prática conhecida como "rachid". O diretório municipal do PSB da Serra deve dar entrada, ainda esta semana, em uma ação para a expulsão do vereador do município José Geraldo Carreiro, o Geraldinho Feu Rosa (PSB). Na última semana,e de funcionários indicados por ele, prática conhecida como "rachid".

O partido divulgou uma nota afirmando que desconhecia as graves denúncias que pesam contra o parlamentar, mas que em outubro de 2018 houve a instalação de um procedimento ético contra ele, pois sua conduta estaria em absoluta desconformidade com as propostas e diretrizes do partido. Agora, "no âmbito partidário, adotaremos todas as providências legais e estatutárias para expurgar de nosso meio práticas deletérias como as que noticiam os jornais", disse o texto.

O presidente do diretório municipal do PSB, Marcos Tongo, explicou que o processo na Comissão de Ética já estava em fase final. "O vereador não cumpre o regimento do partido, só usou a sigla para ganhar a eleição. No processo eleitoral de 2018 ele não se fez presente, apoiou outros candidatos, e também já xingou um outro vereador, do nosso partido, na tribuna da Câmara", relatou.

Your browser does not support the audio element. PSB da Serra afirma que vai expulsar vereador acusado de rachid

A postura de Geraldinho de fazer oposição ao prefeito Audifax Barcelos (Rede) na Casa também desagradou a sigla, que é da base da administração municipal. "Não adianta fazer oposição por oposição. Somos aliados do prefeito. Ele nunca atendeu as orientações para o plenário", afirmou. A vice-prefeita da Serra, Márcia Lamas, é do PSB.

Sobre a acusação de rachid, feita por ex-servidores de Geraldinho, o partido declarou repúdio. "Qualquer ato de corrupção, sobretudo quando praticado com abuso de poder contra funcionários públicos ocupantes de cargos de confiança, ferem frontalmente o programa e o estatuto do PSB, merecendo a nossa firme reprovação", disse.

MANDATO

Caso o vereador tenha a expulsão reconhecida pela Justiça, não há automaticamente a perda do mandato eletivo, mesmo com o princípio constitucional da fidelidade partidária, visto que não há previsão expressa na resolução do TSE que trata do tema.

No entanto, há a possibilidade de o partido político ajuizar um processo requerendo a perda do mandato eletivo do expulso, como forma de restabelecer a sua representação.