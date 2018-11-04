Pró-Lula

Protesto contra Bolsonaro reúne 300 pessoas em Berlim, na Alemanha

Alguns manifestantes seguravam cartazes que comparavam Bolsonaro ao ditador Adolf Hitler, com a inscrição 'Ele não'.
Redação de A Gazeta

04 nov 2018 às 20:30

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 20:30

Cerca de 300 alemães e brasileiros fizeram um protesto contra o presidente eleito Jair Bolsonaro neste domingo (4), em Berlim, capital da Alemanha. Os manifestantes se encontraram no bairro de Neukölln, na região sul da cidade.
Eles exibiram faixas com inscrições como Resistência contra o fascismo no Brasil e No pasarán e Liberdade para Lula. Alguns cartazes comparavam Bolsonaro ao ditador Adolf Hitler, com a inscrição Ele não.
'Estamos preocupados com a perseguição nas universidades e com tudo o que ainda pode acontecer no Brasil", disse a cozinheira Nilza Alves, que empunhava uma faixa pró-Lula.
 

