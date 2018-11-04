Protesto contra Bolsonaro reúne 300 pessoas em Berlim, na Alemanha

Cerca de 300 alemães e brasileiros fizeram um protesto contra o presidente eleito Jair Bolsonaro neste domingo (4), em Berlim, capital da Alemanha. Os manifestantes se encontraram no bairro de Neukölln, na região sul da cidade.
Eles exibiram faixas com inscrições como Resistência contra o fascismo no Brasil e No pasarán e Liberdade para Lula. Alguns cartazes comparavam Bolsonaro ao ditador Adolf Hitler, com a inscrição Ele não.
'Estamos preocupados com a perseguição nas universidades e com tudo o que ainda pode acontecer no Brasil", disse a cozinheira Nilza Alves, que empunhava uma faixa pró-Lula.