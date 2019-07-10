Home
Projeto que prevê regularização de festa na Rua da Lama é aprovado

O vereador Vinícius Simões, autor da proposta, disse que objetivo da proposta é que a prefeitura dê suporte ao evento

Publicado em 10 de julho de 2019 às 22:43

 - Atualizado há 6 anos

Por dez votos favoráveis e dois contra, o projeto de lei, que pretende regularizar junto à Prefeitura de Vitória o evento "Na Lama", realizado na Rua da Lama, em Jardim da Penha, foi aprovado na tarde desta quarta-feira (10), na Câmara de Vereadores da Capital. A proposta é de autoria do vereador Vinícius Simões. 

De acordo com a proposta, "fica instituído no calendário oficial de datas e eventos do município e evento 'Na Lama', como forma de incentivar a cultura nas suas mais diversas formas de manifestação".

Ao Gazeta Online, o vereador disse que o objetivo da proposta é que a prefeitura dê suporte ao evento.  "Esse evento, além desenvolver cultura, ele gera emprego, ele fomenta o turismo, ele valoriza a cultura local dos artistas daqui. Então, um evento desse precisa ser organizado para que ele seja feito gerando o mínimo possível de impacto na comunidade local", finalizou Vinícius. 

Após a aprovação na Câmara, o texto segue para apreciação do prefeito Luciano Rezende

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de Vitória informa que vai aguardar o projeto ser protocolado no Poder Executivo e tramitar nas secretarias afins para analisar.

 

