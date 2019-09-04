Home
>
Política
>
Procuradores da Lava-Jato na PGR pedem demissão em protesto contra Dodge

Procuradores da Lava-Jato na PGR pedem demissão em protesto contra Dodge

Equipe informou saída em comunicado alegando "uma grave incompatibilidade de entendimento" em uma matéria enviada pela PGR ao STF