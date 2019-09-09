Home
Política
Prévia indica disputa acirrada pelo comando do PT no ES

Prévia indica disputa acirrada pelo comando do PT no ES

Eleição de presidentes de diretórios municipais, realizada neste domingo (08), funcionou com prévia para a disputa estadual entre Jackeline Rocha e Helder Salomão

Vinícius Valfré

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 01:33

 - Atualizado há 6 anos

A disputa para o comando do PT no Espírito Santo, em 19 e 20 de outubro, deverá ser apertada, definida no voto a voto. Ao menos era o que indicavam resultados parciais da eleição interna do partido realizada neste domingo (08) e que definiu as presidências dos 52 diretórios municipais da sigla no Estado.

Além de escolher presidentes, os petistas também votaram nas chapas que disputarão a eleição estadual. A microempresária Jackeline Rocha e o deputado federal Helder Salomão estão no páreo. Até 22h05, as duas chapas que a apoiam tinham 1.870 votos. Os dois grupos juntos a Helder tinham 1.852.

O deputado federal Helder Salomão e a microempresária Jackeline Rocha vão disputar o comando do PT estadual, em outubro. Crédito: Câmara dos Deputados e Carlos Alberto Silva

No PT, não são os presidentes municipais que escolhem o presidente estadual. São 250 delegados partidários. Eles são definidos proporcionalmente, conforme a votação total obtida por cada chapa nas disputas internas nos municípios. Contudo, até a publicação deste texto o resultado não havia sido apurado pelo partido.

> VITOR VOGAS: PT, ou vai ou racha

Candidata do PT ao governo do Estado nas eleições de 2018, Jackeline mostrou força. Das dez maiores cidades com os votos apurados até o fechamento da edição, em nove os presidentes municipais eleitos são ligados a ela.

Eles eram candidatos das correntes Construindo um Novo Brasil (CNB), a mesma que a de Jackeline, e a da Alternativa Socialista (AS), que também a apoia. O atual presidente da sigla, o ex-prefeito de Vitória João Coser, faz parte da AS e também está com a correligionária.

> Helder Salomão e Jackeline Rocha contam propostas para alavancar PT no ES

Procurada na noite deste domingo (08) para comentar o dia de votações internas no PT, Jackeline não atendeu às ligações. Helder Salomão também não deu retorno.

GRANDE VITÓRIA

Os presidentes dos diretórios em Vitória, Vila Velha e Serra foram conhecidos neste domingo. São, respectivamente, José Carlos Gomes Ferreira, Eduardo Florindo e Miguel Ferreira Junior. A apuração em Cariacica, reduto eleitoral de Helder, não havia sido concluída até a publicação desta matéria.

