Voto a voto

Prévia indica disputa acirrada pelo comando do PT no ES

Eleição de presidentes de diretórios municipais, realizada neste domingo (08), funcionou com prévia para a disputa estadual entre Jackeline Rocha e Helder Salomão

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 01:33 - Atualizado há 6 anos

A disputa para o comando do PT no Espírito Santo, em 19 e 20 de outubro, deverá ser apertada, definida no voto a voto. Ao menos era o que indicavam resultados parciais da eleição interna do partido realizada neste domingo (08) e que definiu as presidências dos 52 diretórios municipais da sigla no Estado.

Além de escolher presidentes, os petistas também votaram nas chapas que disputarão a eleição estadual. A microempresária Jackeline Rocha e o deputado federal Helder Salomão estão no páreo. Até 22h05, as duas chapas que a apoiam tinham 1.870 votos. Os dois grupos juntos a Helder tinham 1.852.

O deputado federal Helder Salomão e a microempresária Jackeline Rocha vão disputar o comando do PT estadual, em outubro. Crédito: Câmara dos Deputados e Carlos Alberto Silva

No PT, não são os presidentes municipais que escolhem o presidente estadual. São 250 delegados partidários. Eles são definidos proporcionalmente, conforme a votação total obtida por cada chapa nas disputas internas nos municípios. Contudo, até a publicação deste texto o resultado não havia sido apurado pelo partido.

Candidata do PT ao governo do Estado nas eleições de 2018, Jackeline mostrou força. Das dez maiores cidades com os votos apurados até o fechamento da edição, em nove os presidentes municipais eleitos são ligados a ela.

Eles eram candidatos das correntes Construindo um Novo Brasil (CNB), a mesma que a de Jackeline, e a da Alternativa Socialista (AS), que também a apoia. O atual presidente da sigla, o ex-prefeito de Vitória João Coser, faz parte da AS e também está com a correligionária.

Procurada na noite deste domingo (08) para comentar o dia de votações internas no PT, Jackeline não atendeu às ligações. Helder Salomão também não deu retorno.

GRANDE VITÓRIA

Os presidentes dos diretórios em Vitória, Vila Velha e Serra foram conhecidos neste domingo. São, respectivamente, José Carlos Gomes Ferreira, Eduardo Florindo e Miguel Ferreira Junior. A apuração em Cariacica, reduto eleitoral de Helder, não havia sido concluída até a publicação desta matéria.

