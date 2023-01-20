Prefeitura de Vila Velha limpou o Parque da Prainha e avaliou estragos após saída de bolsonaristas Crédito: Fernando Madeira

Duas semanas depois do começo da desmobilização do acampamento bolsonarista em frente ao 38° Batalhão de Infantaria do Exército na Prainha, em Vila Velha, a prefeitura fez os cálculos de qual será o custo de limpeza e replantio do gramado de 6 mil metros quadrados do parque da Prainha, que ficou destruído após a permanência de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no local por cerca de dois meses, por não aceitarem o resultado das eleições.

Nesse montante, porém, ainda estão os recursos necessários para recuperação da área gramada do parque, que foi criticamente impactada.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura vai gastar R$ 110 mil para recuperar Prainha após acampamento bolsonarista

O valor inclui as duas limpezas que foram realizadas pela prefeitura no local. A primeira foi em 3 de janeiro, após a saída de parte do acampanhamento no gramado da Prainha depois da posse do presidente Lula. Nesse dia, o trabalho consistiu na retirada de paletes, madeira, barraca e limpeza de toda a área, o que exigiu muitas viagens de caminhões para transportar o material.

Na semana seguinte, no dia 9 de janeiro, o restante que permanecia na região na frente do portão do quartel teve a saída determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, um dia depois dos atos golpistas em Brasília.

Todas essas informações estão em um relatório que foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), como exigido pelo órgão ministerial. Todo o material processado, pesado e a forma de destinação foi documentado e encaminhado ao Ministério Público.

Em novembro, o MPES tinha orientado a prefeitura a tomar medidas em relação aos impactos do protesto no sítio histórico. A solicitação foi feita por meio de uma notificação recomendatória com alguns pedidos como tomar providências para desobstruir vias públicas e calçadas e ainda coibir o estacionamento irregular de veículos em vias públicas, bem como adotar providências para coibir a prática de poluição sonora.

Requalificação da Prainha

A prefeitura informou ainda que neste domingo (22), às 19h, o prefeito Arnaldinho Borgo apresentará o projeto de requalificação do Parque da Prainha, que se tornará monumento histórico, cultural, turístico e social.