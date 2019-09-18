Home
>
Política
>
Prefeito de Conceição da Barra é cassado por abuso de poder político

Prefeito de Conceição da Barra é cassado por abuso de poder político

Francisco Bernhard Vervloet, o Chicão, esteve à frente de programa social lançado em pleno ano eleitoral, em 2016. Ele pode, recorrer da decisão e, enquanto isso, ficar no cargo