Jacy Donato voltou ao município no dia 14 de julho e, desde então, exerce o cargo de prefeito de Água Doce do Norte Crédito: TV Gazeta

O valor é referente aos salários que Jacy recebeu como vice-prefeito da cidade enquanto morava nos Estados Unidos . Ele passou quase dois anos no exterior.

Your browser does not support the audio element. Prefeito de cidade do ES que morava nos EUA é alvo no Tribunal de Contas

O pedido é para que, em medida cautelar, o município bloqueie 30% do salário do gestor, até que o Tribunal de Contas julgue o caso. Como a Justiça Estadual já determinou o bloqueio de 40% da remuneração atual de Jacy, que é de R$ 11.500 brutos, o eventual bloqueio a ser determinado pela Corte de Contas somente aconteceria se ele conseguisse suspender, por meio de um recurso judicial, a obrigatoriedade atual de retenção do salário.

O MPC aponta que dados da Delegacia de Polícia de Imigração, da Polícia Federal, mostram que Jacy deixou o Brasil em agosto de 2018 e só retornou em julho de 2020, quando o então prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Márcio Leite (PSB), estava na UTI de um hospital, diagnosticado com Covid-19. No dia 22 de julho, Paulo Márcio não resistiu à doença e morreu

R$ 5.750 mensais, o salário de vice na cidade, a Jacy. Em entrevista para A Gazeta, ele chegou a Mesmo no exterior, a prefeitura continuou pagandomensais, o salário de vice na cidade, a Jacy. Em entrevista para, ele chegou a afirmar que não recebia o valor , mas nem mesmo a Procuradoria Geral do Município reconhece qualquer trâmite de devolução da remuneração durante o período.

Embora o vice-prefeito não seja obrigado a cumprir carga horária na prefeitura, o MP de Contas lembra que ele deve estar à disposição para substituir o prefeito, caso seja necessário. Um levantamento do próprio Ministério Público mostra que Paulo Márcio esteve fora da cidade em 48 oportunidades, entre viagens de um a dois dias, no período em que Jacy Donato se encontrava nos EUA.

"Entretanto, isso não ocorreu neste caso, em razão da fixação de residência a uma distância aproximada de 7.300 quilômetros do respectivo domicílio eleitoral", diz o MPC na representação.

Apesar disso, não há, necessariamente, uma obrigação de o vice assumir o cargo em viagens de até dois dias. A Lei Orgânica de Água Doce do Norte diz apenas que o chefe do Executivo  e agora o vice também  não podem se ausentar por mais de 15 dias sem autorização prévia da Câmara Municipal.

O MPC ainda pede ao TCES que Jacy seja chamado a depor e que, caso seja condenado, devolva aos cofres públicos o montante que recebeu, atualizado com multa proporcional ao dano, além da inabilitação dele para exercer cargo de comissão ou função de confiança.

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