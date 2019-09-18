Home
>
Política
>
Prefeita afastada de Presidente Kennedy, Amanda Quinta deixa a prisão

Prefeita afastada de Presidente Kennedy, Amanda Quinta deixa a prisão

Amanda Quinta deixou o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim na tarde desta quarta-feira. Ela foi presa em decorrência da Operação Rubi, deflagrada pelo MPES