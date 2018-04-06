Prédio onde Lula mora tem movimentação zero

Se em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC a movimentação era intensa, o mesmo não era registrado na porta do prédio onde mora o petista, também em São Bernardo do Campo.
Diferentemente das ocasiões em que Lula permanecia em casa enquanto era alvo de assédio da imprensa e da militância, o petista optou por esperar a decisão da Justiça dentro do sindicato.
É no mesmo prédio onde Lula mora que está um de seus apartamento alvos da operação Lava-Jato. Trata-se do imóvel alugado pelo ex-presidente do empresário Glaucos Costamarques, primo do pecuarista José Carlos Bumlai. Apenas o cinegrafista de uma rede de TV fazia plantão no local.
Vizinhos também não se manifestaram sobre a situação do ex-presidente nesta sexta-feira (6).
Um taxista que faz ponto na região, sentenciou. "Hoje o mundo todo tá lá no sindicato e depois em Curitiba, né?"