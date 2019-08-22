Home
Policiais reagem a Bolsonaro e pedem mandato para diretor-geral da PF

O presidente disse ainda que é direito dele trocar a direção da Polícia Federal e reclamou de críticas que apontam o que seria uma interferência indevida na instituição