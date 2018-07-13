Polícia Federal tem nova chefia no Espírito Santo

Sede da Polícia Federal, em São Torquato Crédito: Fernando Madeira

O delegado Ildo Gasparetto deixou a superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo. No lugar dele entra o delegado Jairo Souza da Silva, que atuou como superintendente da PF no Rio de Janeiro em 2017.

Apesar das publicações oficiais, o novo superintendente ainda não começou a atuar no Espírito Santo e não há previsão oficial sobre quando isso ocorrerá.

Gasparetto assumiu a PF capixaba em setembro de 2016. No período, procurou priorizar o combate aos desvios de recursos públicos. Entre as medidas adotadas para essa meta, o reforço na equipe que atua na repressão a corrupção e a crimes financeiros.