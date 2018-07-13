Polícia Federal tem nova chefia no Espírito Santo

O delegado Ildo Gasparetto deixou a superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo. No lugar dele entra o delegado Jairo Souza da Silva, que atuou como superintendente da PF no Rio de Janeiro em 2017.
A exoneração de Gasparetto e a nomeação de Souza da Silva foram publicadas no Diário Oficial da União na última quarta-feira (11). A troca já era prevista e foi antecipada por A Gazeta, na coluna Vitor Vogas, no início do mês passado.
Apesar das publicações oficiais, o novo superintendente ainda não começou a atuar no Espírito Santo e não há previsão oficial sobre quando isso ocorrerá.
Gasparetto assumiu a PF capixaba em setembro de 2016. No período, procurou priorizar o combate aos desvios de recursos públicos. Entre as medidas adotadas para essa meta, o reforço na equipe que atua na repressão a corrupção e a crimes financeiros.
O ex-superintendente pode assumir uma função em Brasília ou voltar para seu Estado de origem, o Rio Grande do Sul.