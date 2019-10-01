Home
Política
Poderes do ES vão ter aumento de 5,05% no orçamento para 2020

Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas terão acréscimos na previsão de recursos. Os valores estão no Plano de Lei Orçamentária divulgado pelo governo