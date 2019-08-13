Home
PGR reafirma apoio a Lava Jato mas cobra isenção de procuradores

Raquel Dodge prorrogou por mais um ano a atuação da força-tarefa da Lava Jato no Paraná e afirmou que o trabalho de todos os membros do MP precisa se basear nas leis