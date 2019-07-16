Lava jato

PGR chama força-tarefa da Lava Jato para discutir sobre mensagens

A reunião tem o objetivo de avaliar toda a situação do ponto de vista institucional das mensagens supostamente trocadas nos últimos anos entre procuradores da Lava Jato e o então juiz Sergio Moro

Publicado em 16 de julho de 2019 às 00:06 - Atualizado há 6 anos

Raquel Dodge Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil | Arquivo

Um mês após o início da divulgação de mensagens supostamente trocadas nos últimos anos entre procuradores da

e o então juiz Sergio Moro,

, receberá nesta terça-feira, 16, integrantes da força-tarefa sediada em Curitiba. Convocada por Dodge, a reunião marcada para esta terça tem o objetivo de avaliar toda a situação do ponto de vista institucional.

