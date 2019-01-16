Home
>
Política
>
PF pede mais 90 dias para investigar atentado a faca sofrido por Bolsonaro

PF pede mais 90 dias para investigar atentado a faca sofrido por Bolsonaro

O objetivo do pedido de prorrogação do prazo, segundo a PF, é para conclusão de "diligências em curso" e para que "tenham sequências as investigações"