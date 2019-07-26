PF faz operação no ES contra fraude em títulos de eleitores

Publicado em 26 de julho de 2019 às 17:04
- Atualizado há 6 anos
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (26) a Operação Face Dupla que investiga fraude no registro de eleitores do Espírito Santo com o uso de documentos falsos. Os agentes federais cumpriram três mandados de busca e apreensão nas cidades de Vitória, Cariacica e Viana. Dez pessoas são investigadas.
Segundo a investigação da PF, o cadastramento eleitoral fraudulento foi descoberto após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) detectar "coincidência de dados biométricos" de alguns eleitores do Estado, indicando que uma mesma pessoa teria mais de uma inscrição eleitoral - ou título de eleitor. Ou seja, um mesmo eleitor tinha suas impressões digitais registradas em mais de um cadastro junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).
A operação contou com doze policiais cujo objetivo era obter elementos de prova que possibilitem identificar o envolvimento de terceiros na fraude, em especial os fornecedores dos documentos que permitiram o cadastramento eleitoral fraudulento, segundo informou a PF.
Os dez investigados responderão pelo crime de inscrição fraudulenta de eleitor, falsidade ideológica e uso de documento falso. Somadas, as penas deles podem chegar a 15 anos de reclusão.
Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) afirma que aguardará a conclusão do inquérito da Policia Federal para se manifestar sobre o assunto.
