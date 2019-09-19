Home
>
Política
>
PF aponta pagamento de propina milionária a líder do governo Bolsonaro

PF aponta pagamento de propina milionária a líder do governo Bolsonaro

A negociação e o repasse dos valores teriam ocorrido de 2012 a 2014, época em que Bezerra Coelho era ministro da Integração Nacional na gestão de Dilma e integrava o PSB