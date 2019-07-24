Invasão

PF adia depoimentos de suspeitos de invadir celular de Moro

Segundo o advogado dos acusados, os dois só falarão quando ele estiver em Brasília

Publicado em 24 de julho de 2019 às 14:16 - Atualizado há 6 anos

PF adia depoimentos de suspeitos de invadir celular de Moro

A pedido da defesa, a Polícia Federal adiou os depoimentos de dois dos presos na operação que apura a invasão dos celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Segundo o advogado Ariovaldo Moreira, que defende Gustavo Henrique Elias Santos e a mulher presa, identificada como Suellen Priscila de Oliveira, os dois só falarão quando ele estiver em Brasília.

Além de Santos e Suellen, detidos em São Paulo, a PF prendeu nesta terça-feira, 23, Walter Delgatti Neto, em Araraquara. Há ainda um quarto preso, em Ribeirão Preto, que não foi identificado.

Os quatro suspeitos de hackear os celulares de autoridades foram transferidos para Brasília e levados para a Superintendência da PF do Distrito Federal. A ação, batizada de Operação Spoofing, foi determinada pelo juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Vallisney de Souza Oliveira.

Os suspeitos chegaram por volta das 19h à capital federal e, segundo a PF, apenas dois permanecerão na carceragem da Superintendência por questão de espaço. Os demais foram levados por volta das 23h para local não informado.

Moreira disse à reportagem que a Polícia Federal está "impedindo sua atuação na defesa do cliente". O advogado disse desconhecer o envolvimento de Santos com atividades de hackers. Segundo o defensor, ele trabalha como DJ. O suspeito já foi condenado em outro caso pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por porte ilegal de arma.

Em e-mail encaminhado à PF na noite desta terça, ao qual a reportagem teve acesso, o advogado solicita informações acerca do cumprimento do mandado de prisão.

"Segundo consta, meu cliente Sr. Gustavo Henrique Elias Santos foi detido e encaminhado para esta unidade. Informo ainda que na qualidade de Advogado do Sr. Gustavo, não autorizo a oitiva do mesmo sem minha presença, ou que seja interrogado na presença de qualquer defensor público a ele nomeado".

O advogado também disse que precisa de mais informações sobre o local onde ele se encontra detido, bem como o horário em que será interrogado. "Estão impedindo a atuação da defesa. Disseram para eu estar presente em uma hora para o interrogatório. Mas eu fui saber da prisão quando o meu cliente já estava em Brasília. Impossível eu estar lá em uma hora", disse ele, que embarca para a capital federal nesta quarta-feira, 24.

Conforme o jornal O Estado de S. Paulo adiantou, os quatro presos em São Paulo foram transferidos para Brasília de avião e a expectativa era de que prestassem depoimento ainda nesta terça-feira na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. "Não acredito no envolvimento do meu cliente em nenhuma invasão de celular de ministro", disse o defensor de Santos. Na casa do suspeito, a PF apreendeu seu celular e documentos.

