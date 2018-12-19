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Decisão de Marco Aurélio

Petistas vão a Curitiba para acompanhar trâmite do processo de Lula

Gleisi disse que o esforço do PT é para garantir a liberdade de Lula o mais rápido possível
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 20:06

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 20:06

A presidente nacional do partido, a senadora Gleisi Hoffmann (PR), e o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) coordenam uma comissão Crédito: Divulgação | Instituto Lula
Um grupo de integrantes do PT pretende viajar ainda nesta quarta-feira (19) para Curitiba, no Paraná, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso. A presidente nacional do partido, a senadora Gleisi Hoffmann (PR), e o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) coordenam uma comissão que vai acompanhar a tramitação do processo e prepara a eventual recepção a Lula.
Gleisi disse que o esforço do PT é para garantir a liberdade de Lula o mais rápido possível, daí o recurso impetrado no Supremo Tribunal Federal.
Estamos felizes porque se estabeleceu o preceito constitucional, afirmou Gleisi Hoffmann. [A decisão do] ministro Marco [Mello] restabeleceu o cumprimento da Constituição.
Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, desde 7 de abril. Ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato, no caso do triplex. Lula teve sua condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), segunda instância da Justiça Federal, com sede em Porto Alegre.

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