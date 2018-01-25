Petistas no Estado prometem continuar campanha por Lula

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Apesar de confirmada a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na tarde desta quarta-feira (24), no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), seus correlegionários no Espírito Santo prometem manter a estratégia de continuar trabalhando a campanha dele no Estado.

Com o resultado, o petista está próximo de se tornar inelegível de acordo com o que prevê a Lei da Ficha Limpa. Segundo ela quem tem condenação por órgão colegiado, como a 8ª Turma do TRF-4, que julgou Lula, fica inelegível por oito anos.

"A partir do voto do relator pela manhã ficou claro que esse resultado ia acontecer, mas não significa que a luta se encerrou, ela começa agora. Vamos prosseguir vigilantes, fazendo debates nos bairros com os comitês populares e na área jurídica serão feitos os recursos necessários enquanto não estiver transitado em julgado. Lula será inscrito como candidato do partido", promete o ex-deputado estadual do PT, Claudio Vereza.

Segundo o presidente da executiva estadual do PT, João Coser, a sentença já era esperada e não mudará as estratégias que o partido traçou. Ele reforçou o comunicado da executiva nacional de que o partido vai registrar a candidatura de Lula no dia 15 de agosto, conforme prevê a legislação eleitoral.

"Lamentamos muito a condenação por falta de provas, mas ela não muda nada para nós. O resultado já era esperado pelas manobras dos prazos, mas não mudará os rumos traçados. Vamos tocar com o objetivo de registrar a candidatura dele", afirmou o ex-prefeito de Vitória.

A exemplo do que declarou o PT no âmbito nacional após o resultado do julgamento, a ex-ministra no governo Dilma Rousseff (PT), Iriny Lopes, também subiu o tom e chamou o julgamento de uma farsa judicial.

"Recebi este resultado com muita indignação. Isso que ocorreu foi uma condenação prévia, lamentavelmente assistimos uma farsa montada pelo Judiciário. Espero que o PT não arrede o pé de continuar nas ruas em busca da justiça popular e não entregue a chance de se construir um país mais justo, com dignidade, que foi o que Lula começou a fazer", disse.

Os deputados federais da sigla Helder Salomão e Givaldo Vieira também criticaram o que entendem como seletividade da Justiça brasileira e de uma sentença já anunciada. "Tem muita gente, comprovadamente culpada, que não responde pelos seus ilícitos por causa de conchavos e favorecimentos. O que vimos hoje é mais uma prova do quão descomprometida com a verdade está a Justiça brasileira", declarou Helder.