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Segundo turno

Pesquisa Ibope em Vitória: eleitores de Gandini se dividem entre Pazolini e Coser

Candidato do Cidadania, apoiado pelo prefeito Luciano Rezende, foi o terceiro colocado no 1º turno, com votação próxima de Coser, que ficou em segundo lugar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 05:30

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 05:30

Lorenzo Pazolini e João Coser disputam o 2º turno em Vitória
Lorenzo Pazolini e João Coser disputam o segundo turno em Vitória Crédito: Arte Geraldo Netto
Os eleitores que votaram no candidato Fabrício Gandini (Cidadania) no primeiro turno das eleições para a Prefeitura de Vitória dividem-se, quase por igual, entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) nas intenções de voto para o segundo turno.
De acordo com pesquisa eleitoral do Ibope divulgada nesta segunda-feira (23), 46% dos eleitores que declararam voto no candidato apoiado pelo atual prefeito, Luciano Rezende (Cidadania), votariam em Pazolini, se as eleições fossem hoje. Outros 44% afirmaram que votariam em Coser e 7% que votariam em branco ou nulo. Gandini foi o 3º colocado no pleito, com 21,12% dos votos válidos.
O deputado estadual do Cidadania decidiu ficar neutro, não apoiar nenhum candidato no segundo turno. Até o momento, ele se posicionou somente por nota, sobre a neutralidade, e não sinalizou inclinação a um projeto ou outro. 
"Vitória, embora com modos diferentes, tem garantido nas últimas décadas a manutenção das conquistas que deram resultado e, graças a isso, evoluiu muito. Todos nós que amamos essa cidade esperamos que o próximo prefeito contribua com esse processo que levou a cidade ao patamar atual", declarou.
Além dos três, Vitória teve outros 11 candidatos que disputaram o primeiro turno. Entre os eleitores que votaram em algum desses outros nomes, em branco, anularam ou não votaram no 1º turno das eleições, 46% responderam que, agora, votariam em Pazolini, enquanto 33% apontaram que escolheriam o petista. 
No primeiro levantamento do Ibope do segundo turno, Pazolini aparece com 48% das intenções de voto. Coser tem 43%. Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

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PAZOLINI SE DESTACA ENTRE ELEITORES DE MAIOR RENDA

A pesquisa Ibope mostra que Pazolini se sai melhor entre aqueles com renda média familiar mais alta, principalmente entre o grupo que ganha mais de 2 e até 5 salários mínimos, no qual teve 58% das menções, enquanto Coser registrou 34%. Entre o segmento da sociedade com renda acima de 5 salários mínimos, Pazolini e Coser ficam próximos, com 45% e 44%, respectivamente.  
A mesma divisão ocorre entre o grupo que recebe de 1 a 2 salários mínimos, entre o qual cada um dos candidatos tem 45% das preferências. Já entre aqueles com renda familiar de no máximo 1 salário mínimo, Coser sai na frente, com 52%, e Pazolini é a opção de 40%. 

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Ao observar as intenções de voto de acordo com a idade dos eleitores, Coser se destaca entre os mais jovens, enquanto Pazolini tem sido o preferido conforme aumenta a faixa etária. O petista ficou na frente do delegado entre o grupo de 16 a 24 anos, preferido por 52% a 42%. Entre aqueles que têm de 25 a 34 anos, Coser é a opção de 48% e Pazolini, de 40%. 
Já entre os eleitores que têm de 35 a 44 anos, Pazolini passa a levar a melhor, com 48% a 38%. O mesmo ocorre na faixa etária de 45 a 54 anos, em que ele registra 47% a 43%, e entre aqueles acima de 55 anos, em que alcança a maior vantagem, de 56% a 38%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 21 e 23 de novembro, com 602 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-05907/2020.

Especificações técnicas

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