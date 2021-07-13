PDT convida Contarato para disputar o governo do ES em 2022

Senador Fabiano Contarato ainda não decidiu a qual partido vai se filiar Crédito: Agência Senado/Pedro França

"Nós temos muito interesse na filiação do senador Contarato e ele poderá sim ser nosso candidato ao governo. Para o PDT, é bom ter palanque no Espírito Santo e Contarato mostrou interesse em construir um projeto com a gente", afirmou Lupi à reportagem de A Gazeta.

Nacionalmente, o PDT trabalha para lançar o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) à Presidência da República em 2022. Ciro concorreu em 2018, mas não conseguiu chegar ao segundo turno. Lupi avalia que ter candidato próprio ao governo do Espírito Santo reforçaria o palanque do presidenciável no Estado.

Nesse sentido, o nome de Contarato atrai o partido. O senador, por sua vez, afirma estar analisando a conjuntura nacional para decidir o futuro partidário.

"Ainda não conversei com Vidigal, mas pretendo fazer isso nos próximos dias. A conversa com o Lupi foi muito boa e o PDT é um partido que eu me identifico, mas ainda não decidi. Eu estou vendo como o projeto nacional de candidaturas vai se desenhar e a repercussão que deve ter no Espírito Santo para tomar minha decisão", contou.

PDT E A RELAÇÃO COM CASAGRANDE

A filiação de Contarato conta com o apoio do prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) , que é quem comanda o partido no Estado. Mas não é possível afirmar o mesmo sobre uma possível candidatura dele ao governo do Espírito Santo.

O PDT é um dos principais partidos da base do governador Renato Casagrande (PSB), que ainda não anunciou candidatura à reeleição, mas é esse o provável desfecho.

De acordo com Lupi, isso não seria um empecilho para o PDT lançar candidato próprio. "Não vejo problema. Vidigal está sabendo das conversas que temos feito, nós jogamos às claras", afirmou.

A situação é diferente no diretório estadual, que não dá sinais que vai apoiar outro candidato em 2022 que não seja o atual governador.

"Fazemos parte da base de Casagrande, onde sempre estivemos firmes. No ano passado, inclusive, anunciamos que ele era o nosso candidato", afirmou o secretário-geral do PDT, Weverson Meireles, que disse não estar em discussão a possibilidade de candidatura de Contarato ao governo do Estado.

"O diálogo com o senador Fabiano Contarato está sendo feito pelo PDT nacional em consonância conosco. Acreditamos que a filiação dele tem muito a contribuir com o partido. Mas sobre candidatura ao governo, isso não foi discutido, não debatemos essa questão", destacou.

CONVERSA COM OUTROS PARTIDOS

Além do PDT, Contarato tem conversado com outros dois partidos: PT e PSB. E deve se filiar a um desses três, mas ainda não tem data para acontecer.

Lula tem se movimentado para obter o apoio dos socialistas à presidência, mas essa articulação implicaria na desistência do PT de lançar candidatos em Estados onde o PSB já tem palanque, como é o caso do Espírito Santo.

Contarato afirma, no entanto, que disputar o governo do Estado não é uma condição para se filiar, tanto que cogita a possibilidade de compor o quadro do PSB, de Casagrande, e apoiar a reeleição do governador.

"Não tenho dúvidas que posso ser candidato ao governo, mas isso não é uma questão imposta. Se fosse uma exigência, eu não estaria conversando com o PSB, que tem o governador Renato Casagrande como pré-candidato. Eu posso ir para o PSB e apoiar Casagrande, que é uma pessoa que eu tenho um ótimo relacionamento", destacou Contarato, pontuando que o contrário também pode acontecer e ele acabar disputando as urnas contra o socialista.