Home
>
Política
>
Para Onyx, Bolsonaro é vítima de um processo de tentativa de desgaste

Para Onyx, Bolsonaro é vítima de um processo de tentativa de desgaste

Ministro-chefe da Casa Civil afirmou ao 'Estado' que há uma tentativa de usar as investigações sobre o ex-assessor de Flávio Bolsonaro para desgastar o governo