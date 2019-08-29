Home
Para negar desgaste, Bolsonaro chama Moro de 'patrimônio nacional'

Na tentativa de negar que tenha havido um desgaste em sua relação com Sergio Moro, o presidente fez questão de elogiar publicamente o ministro da Justiça