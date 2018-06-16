Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Para Amages, proibição a posts cerceia a liberdade de expressão

CNJ proibiu manifestações políticas de magistrados, mas liberou críticas a projetos e a programas de governo

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 21:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 21:43
O presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), Ezequiel Turíbio, avalia que o provimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Crédito: Amages
O presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), Ezequiel Turíbio, avalia que o provimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que proíbe juízes e desembargadores manifestarem-se politicamente nas redes sociais não deveria ser publicado como proibição, mas como recomendação.
"Essa proibição genérica, como foi feita, me parece que cerceia um pouco a liberdade de expressão. Em algumas situações, não é manifestação político partidária. Por exemplo, há o movimento, por parte de segmento da sociedade, que pede intervenção militar. Dizer-se contra é defender a democracia. Não é manifestação político-partidária, apesar de alguém poder achar que é", comentou o representante da classe no Estado.
Essa proibição genérica, como foi feita, me parece que cerceia um pouco a liberdade de expressão
Ezequiel Turíbio, presidente da Amages
Publicado na quarta-feira (13), o provimento veda ataques a candidatos e a partidos que tenham a "finalidade de descredenciá-los perante a opinião pública". Mas libera crítica pública a "ideias, ideologias, projetos legislativos, programas de governo, medidas econômicas".
Para Turíbio, o provimento fará que com que os magistrados "reflitam mais" antes de postar nas redes sociais.
A vedação vem na esteira de polêmicas manifestações de magistrados publicadas nas redes. A de maior repercussão foi a da desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Marília Castro Neves. Baseada em notícias falsas e caluniosas, ela escreveu que a vereadora carioca assassinada Marielle Franco "estava engajada com bandidos" e que "não era apenas uma lutadora". Também ofendeu uma professora portadora de síndrome de Down.
Para Amages, proibição a posts cerceia a liberdade de expressão
"Mordaça"
As vedação publicadas pelo CNJ estão sendo chamadas pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages) de "provimento da mordaça". A entidade, que representa os juízes de Direito de todo o país, pretende anular a medida para garantir "o fundamental direito de liberdade de expressão" dos magistrados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados