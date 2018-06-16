Para Amages, proibição a posts cerceia a liberdade de expressão

O presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), Ezequiel Turíbio, avalia que o provimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Crédito: Amages

O presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), Ezequiel Turíbio, avalia que o provimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que proíbe juízes e desembargadores manifestarem-se politicamente nas redes sociais não deveria ser publicado como proibição, mas como recomendação.

"Essa proibição genérica, como foi feita, me parece que cerceia um pouco a liberdade de expressão. Em algumas situações, não é manifestação político partidária. Por exemplo, há o movimento, por parte de segmento da sociedade, que pede intervenção militar. Dizer-se contra é defender a democracia. Não é manifestação político-partidária, apesar de alguém poder achar que é", comentou o representante da classe no Estado.

Essa proibição genérica, como foi feita, me parece que cerceia um pouco a liberdade de expressão Ezequiel Turíbio, presidente da Amages

Publicado na quarta-feira (13), o provimento veda ataques a candidatos e a partidos que tenham a "finalidade de descredenciá-los perante a opinião pública". Mas libera crítica pública a "ideias, ideologias, projetos legislativos, programas de governo, medidas econômicas".

Para Turíbio, o provimento fará que com que os magistrados "reflitam mais" antes de postar nas redes sociais.

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"Mordaça"