Para 35% em Vitória, gestão de Luciano Rezende é boa ou ótima

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O(A) SR(A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO LUCIANO REZENDE?
VOCÊ APROVA OU DESAPROVA A FORMA COMO O PREFEITO LUCIANO REZENDE VEM ADMINISTRANDO A CIDADE DE VITÓRIA?
LUCIANO É MELHOR AVALIADO PELA CLASSE ALTA
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 1 e 3 de novembro, com 602 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?05140/2020.