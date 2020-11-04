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Pesquisa Ibope

Para 35% em Vitória, gestão de Luciano Rezende é boa ou ótima

Na primeira pesquisa Ibope na Capital em 2020, a administração do prefeito era avaliada como boa ou ótima por 37%. A margem de erro da amostragem é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 05:30

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 05:30

Pesquisa Ibope 2 rodada
Prefeito de Vitória, Luciano Rezende é avaliado como bom ou ótimo por 35% dos eleitores Crédito: Arte Geraldo Neto
Faltando cerca de dois meses para terminar o mandato e tentando emplacar o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) como seu sucessor na Prefeitura de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania) é avaliado como um bom ou ótimo gestor por 35% dos eleitores da Capital. A maior parte, 39%, classifica a gestão do atual prefeito como regular. Para 24%, ela é ruim ou péssima. 
Esse é o resultado da segunda pesquisa Ibope, divulgada nesta terça-feira (03) pela Rede Gazeta. Em relação à primeira pesquisa, Luciano caiu 2 pontos percentuais na avaliação dos eleitores. Até o dia 13 de outubro, a administração atual era vista como boa ou ótima por 37%. Mas como a margem de erro da amostragem é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, o resultado segue no mesmo patamar.
O prefeito também viu crescer o número de pessoas que desaprovam a forma como ele vem administrando a cidade: passou de 42% para 47%. Do total de entrevistados, 48% aprovam a administração atual.

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O(A) SR(A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO LUCIANO REZENDE?

Luciano Rezende está em seu segundo mandato consecutivo e, por isso, não concorre ao pleito marcado para 15 de novembro. Ele assumiu o Executivo da Capital em 2013 e se reelegeu em 2016.
Na corrida eleitoral, o prefeito apoia Fabrício Gandini (Cidadania), que tem 24% das intenções de voto e encontra cenário favorável caso vá para o segundo turno. No primeiro turno, o parlamentar está empatado tecnicamente com o ex-prefeito João Coser (PT), que aparece em primeiro lugar, com 26%, e com o Delegado Pazolini (Republicanos), que tem 18%.
Em relação à última pesquisa Ibope, quando estava empatado numericamente com Coser, com 22%, Gandini cresceu 2 pontos percentuais, mas ainda dentro da margem de erro.
No dia 13 de outubro, 52% dos eleitores de Vitória aprovavam a administração do prefeito e 42% desaprovavam. Na nova pesquisa, o percentual de aprovação caiu 4 pontos e o de desaprovação subiu 5. 

VOCÊ APROVA OU DESAPROVA A FORMA COMO O PREFEITO LUCIANO REZENDE VEM ADMINISTRANDO A CIDADE DE VITÓRIA?

LUCIANO É MELHOR AVALIADO PELA CLASSE ALTA

A melhor avaliação de Luciano Rezende está entre eleitores mais velhos, de classe alta e que cursaram ensino superior. Em todos esses segmentos, o prefeito cresceu em relação à última pesquisa. A atual administração é classificada como boa ou ótima por 43% dos entrevistados com 55 anos ou mais e 41% que possuem uma faculdade. Dos eleitores que ganham mais de cinco salários mínimos, 43% fizeram a mesma avaliação. 
É entre os eleitores de classe mais baixa e com menos escolaridade que o prefeito atinge os maiores índices de desaprovação da gestão. Das pessoas que cursaram apenas o ensino fundamental, 51% desaprovam a gestão de Luciano. Já entre os que ganham até um salário mínimo, a desaprovação alcança 57%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 1 e 3 de novembro, com 602 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?05140/2020.

Especificações técnicas

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