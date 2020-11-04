Para 35% em Vitória, gestão de Luciano Rezende é boa ou ótima

Prefeito de Vitória, Luciano Rezende é avaliado como bom ou ótimo por 35% dos eleitores Crédito: Arte Geraldo Neto

Faltando cerca de dois meses para terminar o mandato e tentando emplacar o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) como seu sucessor na Prefeitura de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania) é avaliado como um bom ou ótimo gestor por 35% dos eleitores da Capital. A maior parte, 39%, classifica a gestão do atual prefeito como regular. Para 24%, ela é ruim ou péssima.

O prefeito também viu crescer o número de pessoas que desaprovam a forma como ele vem administrando a cidade: passou de 42% para 47%. Do total de entrevistados, 48% aprovam a administração atual.

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O(A) SR(A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO LUCIANO REZENDE?

Luciano Rezende está em seu segundo mandato consecutivo e, por isso, não concorre ao pleito marcado para 15 de novembro. Ele assumiu o Executivo da Capital em 2013 e se reelegeu em 2016.

No dia 13 de outubro, 52% dos eleitores de Vitória aprovavam a administração do prefeito e 42% desaprovavam. Na nova pesquisa, o percentual de aprovação caiu 4 pontos e o de desaprovação subiu 5.

VOCÊ APROVA OU DESAPROVA A FORMA COMO O PREFEITO LUCIANO REZENDE VEM ADMINISTRANDO A CIDADE DE VITÓRIA?

LUCIANO É MELHOR AVALIADO PELA CLASSE ALTA

A melhor avaliação de Luciano Rezende está entre eleitores mais velhos, de classe alta e que cursaram ensino superior. Em todos esses segmentos, o prefeito cresceu em relação à última pesquisa. A atual administração é classificada como boa ou ótima por 43% dos entrevistados com 55 anos ou mais e 41% que possuem uma faculdade. Dos eleitores que ganham mais de cinco salários mínimos, 43% fizeram a mesma avaliação.

É entre os eleitores de classe mais baixa e com menos escolaridade que o prefeito atinge os maiores índices de desaprovação da gestão. Das pessoas que cursaram apenas o ensino fundamental, 51% desaprovam a gestão de Luciano. Já entre os que ganham até um salário mínimo, a desaprovação alcança 57%.