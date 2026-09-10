Papo de Eleições analisa apoios extraoficiais e aproximações improváveis no ES

O mais novo episódio do programa "Papo de Eleições", realizado por A Gazeta e CBN Vitória, foi transmitido nesta quinta-feira (10) e discutiu as principais movimentações políticas da última semana de olho na votação do dia 4 de outubro deste ano. Confira o vídeo acima.





Nesta edição, os colunistas Letícia Gonçalves e Vitor Vogas e a âncora da rádio, Fernanda Queiroz, analisaram o surgimento do grupo de "RicaNaristas", que defende voto em Ricardo Ferraço (MDB) para o governo estadual e em Flávio Bolsonaro (PL) para a presidência.



► Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência





Além disso, falaram sobre o caso do vereador de Cariacica Cesar Lucas (Republicanos), ex-líder do prefeito Euclério Sampaio (MDB) na Câmara, que começou a fazer campanha publicamente para Lorenzo Pazolini (Republicanos), também postulante ao comando do Executivo capixaba.





A busca pelo apoio do ex-governador Renato Casagrande (PSB) para a Câmara dos Deputados e a aproximação dos senadores Magno Malta (PL) e Marcos do Val (Avante) também foram assunto do bate-papo.





A fim de atualizar os eleitores capixabas, os jornalistas se reúnem toda quinta-feira, sempre a partir das 11h10. As edições também ficam disponíveis como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta.