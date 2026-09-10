Maria Navalha: conheça a entidade associada à coragem, à liberdade e à proteção

Sua associação com a malandragem também ajuda a compreender sua personalidade simbólica. Nas tradições espirituais que trabalham com essa linha, a figura do malandro não representa simplesmente alguém que engana ou busca levar vantagem. Nesse contexto, a malandragem pode estar relacionada à inteligência para lidar com desafios, à capacidade de enfrentar adversidades, à esperteza e à habilidade de encontrar saídas quando os caminhos parecem fechados. Maria Navalha, por sua vez, representa uma força feminina que reconhece os próprios limites e não teme dizer “não”. É uma figura associada à liberdade, à autoestima, à coragem e à proteção