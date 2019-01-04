Home
Padilha rebate Bolsonaro e diz que não houve anomalias em gastos

Em nota à imprensa, ele afirmou que "não houve e não há nenhuma anomalia nas decisões de execução orçamentária" e que tudo está "regularmente autorizado por leis orçamentárias"