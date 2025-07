Investigação da PF

ONG investigada por desvio de emendas recebeu R$ 5 milhões de parlamentar do ES

Informação é confirmada por meio de um termo de fomento firmado entre o Ministério do Esporte (Mesp) e a instituição, em dezembro de 2023

Publicado em 30 de julho de 2025 às 19:42

Operação Korban investiga emendas parlamentares e desvio de R$ 15 milhões Crédito: Polícia Federal

Uma emenda parlamentar de mais de R$ 5 milhões, atribuída à ex-senadora Rose de Freitas (MDB), do Espírito Santo, aparece entre os recursos recebidos pela Associação Moriá, alvo de mandado de busca e apreensão na terça-feira (29), por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A ex-parlamentar capixaba não é alvo das investigações nem das determinações judiciais. >

A informação de que uma emenda oriunda do mandato da ex-senadora Rose de Freitas foi destinada à Associação Moriá é confirmada por meio de um termo de fomento firmado entre o Ministério do Esporte (Mesp) e a instituição, em dezembro de 2023. O mandato da emedebista no Senado terminou em dezembro de 2022, após ela não ter conseguido se reeleger para o cargo.>

O valor do repasse feito à instituição visando à implantação de um suposto “Programa de Jogos Educacionais Digitais no Espírito Santo” chega aos R$ 5.090.316,70. Dados do Portal de Transparência de Controladoria-Geral da União (CGU) mostram que a verba foi paga por meio de ordem bancária assinada em 14 de março de 2024.>

O montante destinado à Moriá, no caso em que Rose de Freitas aparece como suposta autora do recurso, é fruto de emenda parlamentar individual – que são proposições legislativas definidas pelos deputados federais e senadores durante a tramitação do Orçamento do Executivo.>

>

As modalidades de emendas individuais e de bancada são de caráter impositivo, ou seja, o Poder Executivo tem a obrigatoriedade de executá-las conforme a indicação do parlamentar ou da bancada.>

Ouvida pela reportagem na tarde desta quarta-feira (30), Rose de Freitas disse desconhecer qualquer emenda de sua autoria em benefício da instituição. “Não tenho qualquer repasse de emendas para ONGs ou associações. Sempre destinei emendas aos municípios do Espírito Santo. Desconheço essa emenda”, ressalta a senadora.>

Apesar de ter supostamente recebido verba oriunda do mandato de uma parlamentar capixaba, com previsão de implantação de projeto no Estado, o termo de fomento assinado com a Associação Moriá não especifica que cidades do Espírito Santo seriam beneficiadas com a medida, além de não detalhar de que forma o programa funcionaria.>

Ministro vê indícios de fraude

Uma reportagem do jornal O Estado de S.Paulo desta quarta-feira (30) informa que o ministro Flávio Dino, ao autorizar buscas e apreensões em empresas e indivíduos ligados à Associação Moriá na terça-feira (29), considerou haver indícios de fraude no uso de emendas parlamentares no caso envolvendo a entidade. >

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União estão investigando a suposta influência de lobistas para obter recursos via emendas parlamentares e desviá-los para suas próprias empresas, ainda conforme o Estado de S.Paulo.>

Deflagrada na terça-feira (29), a Operação Korban investiga pessoas ligadas à Associação Moriá, que teria recebido recursos via emendas parlamentares para a realização de eventos de jogos digitais no Distrito Federal. >

Segundo os investigadores, lobistas utilizaram sua influência para conseguir quantia para a associação, que repassava os valores para empresas terceirizadas contratadas.>

Os dados do Portal da Transparência da CGU mostram que a entidade recebeu R$ 27,4 milhões em recursos provenientes de emendas de seis parlamentares, pagos entre os anos de 2024 e 2025. >

O Estado de S.Paulo apurou que a maior quantia repassada à associação foi de R$ 7,5 milhões, por meio de emenda do senador Izalci Lucas (PL-DF).>

O outro lado

A reportagem tentou contato com a Moriá, por meio dos telefones disponibilizados no site da instituição. No entanto, não houve retorno das chamadas até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.>

Entenda o caso

A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União, deflagrou, na terça-feira (29), a Operação Korban. >

O objetivo é apurar o desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares destinados à realização de eventos de esportes digitais.>

As investigações buscam esclarecer possíveis irregularidades na execução de cerca de R$ 15 milhões em recursos públicos federais, repassados a uma associação do Distrito Federal por meio de termos de fomento com o Ministério do Esporte, financiados com emendas >

