No Detran, Givaldo Vieira quer ampliar CNH Social

programa CNH Social, que garante, gratuitamente, a carteira de habilitação a quem tem renda de até dois salários mínimos, desde que o candidato a beneficiário esteja inscrito no chamado CadÚnico, do governo federal. O deputado federal não reeleito Givaldo Vieira (PCdoB) será o diretor-presidente do Detran a partir de fevereiro do ano que vem. Ele pretende ampliar o, que garante, gratuitamente, a carteira de habilitação a quem tem renda de até dois salários mínimos, desde que o candidato a beneficiário esteja inscrito no chamado CadÚnico, do governo federal.

"Queremos atender mais pessoas pelo CNH Social. Na última chamada foram seis mil vagas. Queremos ampliar", afirmou o deputado, sem detalhar o tamanho dessa ampliação. "O governo atual praticamente paralisou esse programa, criado na nossa gestão anterior", complementa.

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Givaldo foi vice do agora governador eleito Renato Casagrande (PSB) entre 2011 e 2014. O CNH Social foi lançado, originariamente, em 2011 e relançado, por meio de outra lei estadual, em 2017, já na gestão Paulo Hartung (sem partido).

"O CNH Social permite a inclusão social e o acesso ao mercado de trabalho, atinge o público do Bolsa-Família", exemplifica.

Outro plano do deputado federal é implantar um programa de educação para o trânsito. "Será um grande projeto de educação para o trânsito. Facilitar para que a educação para o trânsito chegue às escolas", define.

BANCO DE DADOS

O futuro chefe do Detran também pretende fazer um banco de dados sobre o trânsito. "Vamos constituir um Observatório do Trânsito no Espírito Santo, um banco de dados atualizado e disponível para a sociedade, que nos permita planejar ações para reduzir acidentes", conta.

TAXAS E TECNOLOGIA

Lembrado pela reportagem de que o Detran, via de regra, é visto como um órgão burocrático e ao qual os cidadãos têm que pagar várias taxas, e nem sempre com satisfação garantida, Givaldo afirma que pretende usar tecnologia. "Vamos ampliar investimentos em tecnologia para que muitas ações que hoje dependem de deslocamento sejam feitas pela internet, principalmente via smartphones."

Ainda vou tomar conhecimento sobre os valores (das taxas), não sei dizer se estão fora do padrão nacional, imagino que estejam dentro do padrão, comentou.

EXPERIÊNCIA?

Questionado sobre ter ou não experiência na área de trânsito, Givaldo elencou: "Minha formação é em Direito e já exerci função em diversas áreas do poder público. Fui secretário municipal de Direitos Humanos, Educação, Coordenação Política e secretário de Estado de Assistência Social e, como vice-governador, atuei ao lado do governador em todas as áreas e isso ampliou bastante a experiência administrativa como um todo".