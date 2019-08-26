Home
Não podemos aceitar que Macron dispare ataques descabidos, diz Bolsonaro

Presidente afirmou que ajuda do G7, grupo dos sete países mais ricos do mundo, para "salvar" a Amazônia não pode ser "disfarce": "Como se fôssemos uma colônia ou uma terra de ninguém", ressaltou Bolsonaro

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 15:01

 - Atualizado há 6 anos

O presidente Jair Bolsonaro respondeu às críticas feitas pelo presidente francês, Emmanuel Macron, na manhã desta segunda-feira (26).

O presidente Jair Bolsonaro durante gravação de pronunciamento na TV Crédito: Agência Brasil

"Não podemos aceitar que um presidente, Macron, dispare ataques descabidos e gratuitos à Amazônia, nem que disfarce suas intenções atrás da ideia de uma 'aliança' dos países do G7 para 'salvar' a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou uma terra de ninguém", publicou o presidente, em uma rede social.

"Outros chefes de Estado se solidarizaram com o Brasil, afinal respeito à soberania de qualquer país é o mínimo que se pode esperar num mundo civilizado", acrescentou Bolsonaro.

Mais cedo, o presidente francês disse esperar que os brasileiros "tenham logo um presidente que se comporte à altura do cargo".

Macron afirmou também que "é triste" ver ministros brasileiros insultarem líderes estrangeiros e voltou a dizer que Bolsonaro descumpriu o que havia sido acertado. 

"Bolsonaro me prometeu, com a mão no peito (na cúpula do G20, em julho, no Japão), fazer tudo pelo reflorestamento e respeitar os engajamentos do Acordo de Paris (sobre a mudança climática) para podermos fechar o pacto comercial (entre União Europeia e Mercosul). Devo dizer que ele não falou a verdade", acrescentou.

O presidente da França, Emmanuel Macron Crédito: Thibault Camus

"Dias depois, o presidente demitiu cientistas de seu governo", lamentou o francês, referindo-se ao afastamento do presidente do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Ricardo Galvão, após a divulgação de estatísticas sobre o desmatamento que desagradaram ao governo.

CRISE DIPLOMÁTICA

Brasil e França vivem a mais séria crise diplomática desde a década de 1960, na opinião de diplomatas europeus e brasileiros ouvidos pela reportagem.

Os desentendimentos entre os dois líderes se acirraram desde que o brasileiro ameaçou deixar o Acordo de Paris sobre o Clima e o francês reagiu prometendo barrar o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul.

Na quinta-feira (22), Macron disse que as queimadas na Amazônia geraram uma crise internacional e convocou os membros do G7 a discutir soluções para o tema.

Bolsonaro reagiu às críticas. "A sugestão do presidente francês, de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região, evoca mentalidade colonialista descabida no século 21", reagiu Bolsonaro no Twitter. 

Também na quinta, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal e filho do presidente, compartilhou um vídeo com o título "Macron é um idiota".

Na sexta-feira (23),  Bolsonaro voltou a criticar o presidente francês, Emannuel Macron, e o acusou de tentar potencializar o ódio contra o Brasil.  

