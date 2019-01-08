Home
Mulher de Moro pede que 'parem de reclamar' do governo

'O dia em que todos os brasileiros se conscientizarem que somos um só povo com as mesmas preocupações veremos um grande avanço e estaremos no caminho certo', escreveu a advogada