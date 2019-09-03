Home
MP prende ex-governadores do Rio Garotinho e Rosinha

A operação investiga esquema fraudulento de construção de moradias populares, com superfaturamento de contratos entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht

Agência Brasil

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 11:08

 - Atualizado há 6 anos

Anthony Garotinho Crédito: Agência Câmara

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu hoje (3) o casal de ex-governadores Anthony e Rosinha Garotinho. Mais três pessoas também são alvo da ação, que investiga esquema fraudulento de construção de moradias populares.

> Garotinho é condenado em segunda instância por formação de quadrilha

A Operação Secretum Domus cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado. Além dos ex-governadores, são alvos de mandados de prisão e busca e apreensão: Sérgio dos Santos Barcelos, Ângelo Alvarenga Cardoso Gomes e Gabriela Trindade Quintanilha.

> Leia também: Para população, Moro representa mais combate à corrupção que Bolsonaro

Segundo a denúncia oferecida à 2ª Vara Criminal de Campos, investigações mostraram superfaturamento em contratos entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht, para a construção de casas populares dos programas Morar Feliz I e II, durante a gestão de Rosinha Garotinho como prefeita do município do Norte fluminense (de 2009 a 2016).

