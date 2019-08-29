Vice-Presidente no ES

Mourão ora sozinho, elogia Convento e diz que quer ir à Festa da Penha

General Hamilton Mourão também tirou foto na famosa janela do Convento da Penha. Ele afirmou que vai convidar Bolsonaro para vir ao Estado para a Festa da Penha de 2020

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 14:32 - Atualizado há 6 anos

Renato Casagrande e Hamilton Mourão no Convento da Penha - 29/08/2019 Crédito: Eduardo Dias

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), que chegou na manhã desta quinta-feira (29) ao Espírito Santo, elogiou o Convento da Penha, em Vila Velha.

Ele fez uma oração sozinho no local e fotografou na famosa janela que tem vista para a Terceira Ponte. O Convento da Penha ficou fechado para carros para visita do vice-presidente.

O general veio ao Estado para participar de um encontro com empresários do comércio de importação e exportação. O evento aconteceu em um cerimonial, em Vitória. Após um almoço fechado com representantes do setor, o vice-presidente deu uma palestra falando do momento econômico, político e social do Brasil. No discurso, Mourão disse que o governo errou no combate a queimadas na Amazônia.

Depois do encontro com os empresários, a comitiva do vice-presidente seguiu para o Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória, onde o governador Renato Casagrande fez uma apresentação do programa de políticas de segurança "Estado Presente". Neste último compromisso da agenda, Mourão permaneceu por volta de 40 minutos. Às 15h40 a comitiva seguiu para o aeroporto de Vitória.

ORAÇÃO E FOTOS

O Frei Alessandro contou que Mourão fez uma oração sozinho em frente à imagem de Nossa Senhora da Penha. Ele afirmou ainda que pretende vir na próxima Festa da Penha.

"Foi muito simples. Ele fez sua prece por todo o Brasil e pela missão que ele está desenvolvendo com o presidente Jair Bolsonaro. Depois, ele entrou para fazer a famosa fotografia na janela do Convento, sozinho e também com o governador Casagrande. Achei bacana. Ele destacou a importância da história e disse que quer participar da próxima Festa da Penha, em 2020, nos 450 anos do Convento, e vai estender o convite ao presidente da República", contou.

Governador Renato Casagrande acompanha o Vice-presidente, General Hamilton Mourão, em visita ao Convento Crédito: Hélio Filho/Secom-ES

Além do Frei Alessandro Dias, o governador Renato Casagrande (PSB) acompanhou a visita e o Convento informou que a subida de carros ficou proibida enquanto o vice-presidente esteve por lá.

A visita de cerca de uma hora começou por volta das 10 horas, teve início pelo Campinho, passando pelo museu e pela sala dos milagres até chegar à capela.

"A importância dessa visita é mostrar a nossa agenda ao presidente da República. (Mourão) É uma pessoa importante do Governo Federal e terei a oportunidade de conversar com ele sobre nossas prioridades. Vamos discutir as questões ligadas principalmente da infraestrutura e eficiência das ações. A questão da Força Nacional também estará entre os assuntos da reunião de hoje a tarde", afirmou Casagrande.

Na saída, Mourão agradeceu a receptividade do Frei Alessandro Dias e elogiou o passeio ao convento.

Excelente, maravilhosa a visita. O Convento é história pura. História é o que nos une, porque o passado é que faz o que nós somos hoje. É fundamental conhecer as raízes do Brasil. Além disso, o Espírito Santo colocou um padrão de equilíbrio fiscal para o resto do país Mourão, vice-presidente •

BATEDORES

Entre a manhã e a tarde da última quarta-feira (28), seguranças e batedores estiveram no Convento para organizar a recepção de Mourão.

De Vila Velha, o vice-presidente seguirá para o cerimonial Itamaraty Hall, em Vitória, onde dará início à sua agenda principal no Estado: o encontro com empresários no almoço de comemoração do aniversário de 27 anos do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex).

Mais de 400 pessoas foram convidadas para o evento, no qual Mourão será convidado de honra e também palestrante. Conforme já adiantou a coluna de Leonel Ximenes, o cardápio contará com filé ao molho funghi e ravióli de ricota com espinafre e nozes.

Por volta das 15 horas, Mourão chegou ao Palácio da Fonte Grande, onde há apresentação do programa do governo Estado Presente. Além do governador Renato Casagrande (PSB), representantes de outros Poderes, como o presidente do Tribunal de Justiça Estadual (TJES), desembargador Sérgio Gama, confirmaram presença.

Por volta das 15h30, o vice-presidente deixou o local.

CONFIRA A AGENDA DO VICE-PRESIDENTE NO ES

Chegada

O vice-presidente Hamilton Mourão deverá chegar em uma avião da Força Aérea Brasileira (FAB) por volta das 10h.

Primeira parada: Convento da Penha

- Entre 10h e 11h ele é esperado no Convento da Penha, em Vila Velha, para uma visita de cerca de meia hora.

- Mourão será recebido pelo Frei Alessandro Dias e visitará locais como o campinho, o museu, a sala dos milagres e a capela

- Atenção: enquanto o vice-presidente estiver no Convento, a subida de carros será proibida.

Sindiex

Do Convento, Hamilton Mourão seguirá para o almoço do Sindiex, cujo início será às 11h30, no cerimonial Itamaraty Hall, em Vitória. Lá, ele se reunirá com empresários e também dará uma palestra.

Palácio da Fonte Grande

A partir das 14h30, o governador Renato Casagrande dará início à apresentação do programa governamental Estado Presente no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória. A expectativa é que Mourão também participe do evento antes de retornar a Brasília.

Volta

O horário de retorno do vice-presidente não foi confirmado por sua assessoria de imprensa.









