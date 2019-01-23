Mourão: fechamento de Embaixada da Palestina no Brasil é ilação

O presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Na contramão do que defendeu o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, o vice-presidente, Hamilton Mourão, negou nesta quarta-feira (23) que o Brasil possa fechar a Embaixada da Palestina.

"Nada disso. Os dois Estados são reconhecidos, o resto tudo é retórica e ilação", disse Mourão, que assumiu interinamente a Presidência com a viagem de Bolsonaro a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial.

O interino também lembrou da declaração feita pelo representante brasileiro na ONU, que defendeu na terça (22) um acordo entre Israel e Palestina.

No primeiro pronunciamento oficial sobre o conflito desde que Jair Bolsonaro tomou posse como presidente, o governo brasileiro defendeu uma "solução de dois Estados" em um novo acordo de paz conduzido pelos EUA. O discurso foi feito pelo embaixador Frederico Meyer durante reunião do Conselho de Segurança da ONU na terça.

A fala do embaixador foi aguardada com ansiedade pelos presentes já que representantes de outros países esperavam que ele confirmasse uma inversão da política brasileira em relação ao conflito entre israelenses e palestinos, o que não ocorreu.

Mourão disse que "nada mudou" desde 1947, quando o Brasil reconheceu o Estado da Palestina. No período eleitoral, Bolsonaro disse que a Embaixada da Palestina não tinha razão de existir porque não se tratava de um Estado. Ele chegou a falar que o prédio era um 'puxadinho' e disse que se isso não fosse alterado, em breve poderia haver a criação de uma embaixada das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) em território brasileiro.

Durante o governo de transição, o presidente foi mais reticente ao comentar sobre a embaixada e disse que precisava ser revisto o fato de ela ficar tão próximo ao Palácio do Planalto, de onde despacha.