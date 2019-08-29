Home
>
Política
>
Mourão chega ao Espírito Santo e visita o Convento da Penha

Mourão chega ao Espírito Santo e visita o Convento da Penha

Cartão de visita do Estado, local, em Vila Velha, é a primeira parada do general Hamilton Mourão. Lá, ele foi recebido pelo Frei Alessandro Dias.