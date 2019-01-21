Home
Política
Mourão: 'Não vejo como uma medida de combate à violência'

'Eu vejo apenas, única e exclusivamente como o cumprimento de promessa de campanha e que vai ao encontro aos anseios, em grande parte, de parte de eleitorado dele', declarou a rádio