Morre o juiz Cristóvão Pimenta, titular da Vara de Órfãos de Vitória

Juiz Cristóvão de Souza Pimenta Crédito: Divulgação/TJES

O juiz Cristóvão de Souza Pimenta, que era titular da I Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória e já atuou como desembargador substituto no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), morreu na manhã desta terça-feira (12).

O presidente do TJES, desembargador Sérgio Gama, lamentou a morte. "Era uma reserva moral da magistratura. Conversava pouco e era muito respeitado. Por diversas vezes atuou como desembargador substituto e seria o próximo a ser promovido (a desembargador) por antiguidade", lembrou Gama.

O juiz havia ido dormir, em casa, estava bem e, pela manhã, foi encontrado por familiares já sem vida. Ele faria 62 anos nesta quarta (13).

Cristóvão Pimenta era um dos denunciados na Operação Naufrágio, deflagrada há pouco mais de dez anos e ainda sem desfecho. "Ele aguardava o fim desse processo no Superior Tribunal de Justiça. Nem a voz dele aparecia (nos diálogos gravados nas investigações). Como corregedor do Tribunal de Justiça, em 15 dias consegui apurar a não responsabilidade dele", revelou o presidente do TJES.

"Lamento muito a morte dele, um homem íntegro, idôneo e sério", comentou. O sepultamento será nesta terça, às 17h, no cemitério Jardim da Paz, na Serra.

SUSPENSÃO

Devido à morte do juiz, o TJES suspendeu o atendimento nesta terça. Sérgio Gama decretou luto de três dias. Confira a nota: Em virtude do falecimento do Juiz Titular da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Dr Cristóvão de Souza Pimenta, o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, muito consternado com o ocorrido, assinou Ato Normativo SUSPENDENDO AS SESSÕES, AUDIÊNCIAS, PRAZOS PROCESSUAIS E O ATENDIMENTO AO PÚBLICO no Tribunal de Justiça e nos Juízos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, nesta terça-feira, 12 de março de 2019.

MINUTO DE SILÊNCIO

Na sessão da Assembleia Legislativa desta terça os deputados fizeram um minuto de silêncio pela morte de Cristóvão Pimenta. Pelo Twitter, o presidente da Casa, Erick Musso (PRB), lamentou o falecimento do magistrado.

HISTÓRIA

O juiz estava na magistratura desde o ano de 1991. Foi convocado, em várias ocasiões, pelo Tribunal de Justiça, para substituir desembargadores, entre eles, Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Annibal de Rezende Lima, Ewerton Schwab Pinto Júnior e José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Sua última convocação foi para substituir o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, em virtude de férias, por 31 dias, em novembro de 2018. O magistrado deixa a esposa e dois filhos.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal no âmbito da Naufrágio ainda em 2010, o então desembargador Josenider Varejão (outro denunciado já falecido) teria influenciado o juiz Cristóvão Pimenta para que este impedisse o afastamento de um vereador do cargo. O parlamentar era primo de Josenider.

Em conversas gravadas, Josenider cita Cristóvão Pimenta, mas ele mesmo não aparece nos diálogos anuindo com os interesses do desembargador. Pimenta sempre negou as acusações. E foi absolvido na esfera administrativa. Em dezembro do ano passado, quando a Naufrágio completou dez anos, ele ressaltou, por meio da assessoria do TJES, que a decisão a qual foi acusado de proferir nunca existiu.