Hélio Gualberto, desembargador aposentado, concluiu mestrado em Direito aos 80 anos, em 2009 Crédito: Fábio Vicentini - GZ

Desembargador, professor, parlamentar, gestor, procurador, presidente de entidades. Esses foram apenas alguns dos cargos e contribuições prestados na vida pública por Hélio Gualberto Vasconcellos, que faleceu na madrugada de ontem, em casa, após ter entrado em um proceso de falência múltipla, nos últimos dias.

Gualberto tinha 89 anos e há sete lutava contra uma doença neurológica. O governador Paulo Hartung decretou luto oficial de três dias no Estado em sinal de pesar pelo falecimento.

No velório e sepultamento, realizados no cemitério de Santo Antônio, em Vitória, familiares, amigos e autoridades prestaram homenagens e relembraram a trajetória de doutor Hélio.

Your browser does not support the audio element. Morre aos 89 anos o desembargador aposentado Helio Gualberto Vasconcellos

Nascido em Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, ele se tornou juiz no ano de 1957, atuando em sete municípios. Promovido a desembargador anos depois, esteve em quase todos os cargos de representação do Poder Judiciário: foi presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), corregedor-geral e presidente, tanto do Tribunal de Justiça (TJES), entre 1986 e 1987, como do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Neste período, também foi professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com muito destaque na área de processo civil.

Velório de Hélio Gualberto, ex- desembargador do Tribunal de Justiça Crédito: Ricardo Medeiros - GZ

Gualberto se aposentou da magistratura no ano de 1989, quando migrou para a política. Nos anos 90, foi deputado estadual pelo PSDB e pelo PT, e em seguida vereador de Vitória, pelo PT e PSB.

Nos anos 2000, iniciou uma nova fase, como procurador-geral. Primeiro, pelo município de Vitória, no segundo mandato de Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS). Depois, da Assembleia Legislativa, durante a presidência de César Colnago (PSDB), e novamente em Vitória, em 2010, na gestão de João Coser (PT).

DEDICAÇÃO

Outro capítulo marcante da história de doutor Hélio foi em 2009, aos 80 anos, quando concluiu um mestrado em Direito. Dividindo a experiência da sala de aula com vários ex-alunos, ele disse, à época, sobre a motivação: Eu acho que a relação humana é uma relação de troca. A gente ensina alguma coisa e também recebe. Mas é preciso que a gente esteja com a cabeça aberta.

A última atuação do jurista na vida pública foi como presidente do Conselho de Ética do Estado, em 2011, cargo do qual se afastou por questões de saúde.

Gualberto era casado há 68 anos com Nilda Vasconcellos, e tinha quatro filhos: Luciano, Rita de Cássia, Maria Tereza e João Gualberto, secretário estadual de Cultura.

Meu pai foi uma pessoa democrática, na essência. Como juiz, como gestor, como professor. Deixa um grande legado, disse o filho, João.

DEPOIMENTOS

Paulo Hartung, governador:

"Dr. Hélio é uma figura de muito valor na sociedade capixaba. Teve uma passagem muito bonita no Poder Judiciário, onde ele percorreu boa parte do território capixaba, e chegou ao posto mais importante, de presidente. Uma vez aposentado, novamente deu uma contribuição importante. Aceitou participar da vida pública em um tempo complicado que o Estado viveu. De desajuste, de desmando, de presença de ação do crime organizado no Espírito Santo. Sempre uma voz firme e serena. Desde a minha eleição, em 2002, na minha preparação, e no início do governo, eu contei com o apoio, a articulação pessoal de dr. Hélio Gualberto. Para muitos dos passos que consegui dar naquele início difícil, de desatar aqueles nós que estavam presentes na vida do Estado, contei com ele. Deixa uma marca indelével na história do Espírito Santo."

Renato Casagrande (PSB), governador eleito:

"Fomos deputados estaduais juntos, em 1991, e da mesma chapa na eleição seguinte, quando ele disputou o Senado, pelo PT. Alguns achavam que alguém vindo do Judiciário teria um ar mais fechdo, mas ele sempre foi muito simples, fazia tudo com leveza, simplicidade, e gostou muito da política. Doutor Hélio trabalhou muito na renovação política do Estado. Uma pessoa muito coerente, estudiosa. Entrou com o espírito de inovar, e deu belas contribuições."

Sérgio Gama, presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

"Tive o privilégio e a honra de ser aluno dele no curso de Direito, na Universidade. Sempre foi um professor da melhor qualidade, da mais alta competência. Presidiu a Associação dos Magistrados, com invulgar brilho. Era extremamente reconhecido pela sua elevada competência, unia a classe, era um pacificador, chefe de família exemplar, e lamento profundamente seu passamento."

João Gualberto, filho de dr. Hélio e secretário estadual de Cultura:

"Meu pai foi uma pessoa muito democrática, na essência. Desde os julgamentos, como juiz, assim como na gestão, de quando foi presidente do Tribunal de Justiça, como agente político e parlamentar. Todos os movimentos foram presididos por este sentimento. Foi professor da Universidade, de uma geração de magistrados que não aderiu ao discurso da ditadura, nem às práticas da intolerância deste tempo. Ele deixa esse legado, da sua relação visceral com as causas democráticas".

César Colnago (PSDB), vice-governador:

"Tive a honra de conviver e aprender com Dr. Hélio, como colega de mandato, na Câmara de Vitória e como procurador na Assembleia Legislativa, na oportunidade em que presidi aquela Casa. Recebi com grande pesar a notícia do falecimento do querido ex-desembargador Hélio Gualberto, dono de uma trajetória ímpar na vida pública capixaba. Ele parte deixando-nos muitas lições de amizade, profissionalismo, ética e humanidade. Manifesto à família, em especial ao amigo e colega de Governo, João Gualberto, meus mais profundos sentimentos de solidariedade e respeito pela dor deste momento".

Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS), ex-prefeito de Vitória: