Moro, Deltan e PF marcaram reunião para discutir fases da Lava Jato

O diálogo, revelado pelo jornalista Reinaldo Azevedo, na rádio BandNews, e pelo site The Intercept Brasil, aconteceu em 2015, segundo ano da Lava Jato

O então juiz Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol marcaram uma reunião com a Polícia Federal para discutir prioridades da Lava Jato e para tratar de novas fases da operação, segundo mensagens divulgadas nesta segunda-feira (15).

"Quando seria um bom dia e hora para reunião com a PF aí, sobre aquela questão das prioridades? Sua presença daria uma força moral nesse questão da priorização e evitaria parecerr que o MPF quer impor agenda", diz Deltan.

Moro respondeu à época que não teria tempo.

Mais de um mês depois, em outubro de 2015, Deltan voltou a sugerir o encontro: "Seria possível reunião no final de segunda para tratarmos de novas fases, inclusive capacidade operacional e data considerando recesso? Incluiria PF também".

Desta vez Moro disse que o encontro "seria oportuno".

Dois dias depois, o então juiz confirma a reunião e detalha medida tomada naquela semana. "Marcado então? Decretei nova prisão de tres do Odebrecht tentando não pisar em ovos. Receio alguma reação negativa do stf. Convem talvez vcs avisarem pgr."

Mensagens divulgadas anteriormente mostravam o papel de influência do então juiz junto aos investigadores, como em uma ocasião em que ele indicou uma possível testemunha de acusação a Deltan e uma orientação sobre um dado omitido em uma denúncia apresentada à Justiça.

VÍDEO PARA CAMPANHA

O programa da BandNews também apresentou trecho de conversa de Deltan com Moro de 2016 a respeito de um vídeo para a Campanha de "Dez Medidas de Combate à Corrupção", bandeira da equipe da Lava Jato naquela época.

Na conversa, Deltan pede que a Justiça Federal ajude com os custos de produção de um vídeo da campanha que seria veiculado na TV.

"Vc acha que seria possível a destinação de valores da Vara, daqueles mais antigos, se estiverem disponíveis, para um video contra a corrupção, pelas 10 medidas, que será veiculado na globo?? A produtora está cobrando apenas custos de terceiros, o que daria uns 38 mil."

O procurador diz que, caso o juiz ache "ruim em algum aspecto", haveria alternativas, como crowdfunding. Deltan também envia um roteiro e o orçamento. A peça mostraria remédios e materiais escolares sumindo, em alusão aos efeitos da corrupção.

"Avalie de modo absolutamente livre e se achar que pode de qq modo arranhar a imagem da LJ de alguma forma, nem nós queremos", continua o procurador.

Moro, de acordo com a reportagem, responde: "Se for so uns 38 mil achi [acho] que é possível. Deixe ver na terça e te respondo."

O diálogo não aponta se os recursos foram liberados ou não.

OUTRO LADO

Após a publicação dos novos diálogos, a força-tarefa da Lava Jato no Paraná voltou a afirmar que "não reconhece as mensagens que têm sido atribuídas a seus integrantes" e que o material tem origem em crime cibernético.

Sobre o episódio do vídeo da campanha de Dez Medidas, afirma que nunca "houve qualquer tipo de direcionamento de recursos da 13ª Vara Federal para campanha publicitária ou qualquer ato relacionado".

