Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lei de Acesso à Informação

Ministro nega pedido para recuar o decreto que mudou a LAI

Em entrevista à CBN, o ministro da CGU, Wagner Rosário, disse que negou o pedido da ONG Transparência Brasil para discutir revogação de decreto, que ampliou o número de servidores que podem colocar documentos públicos sob sigilo
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

31 jan 2019 às 15:01

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 15:01

Ministro da CGU, Wagner Rosário, esteve no Palácio Anchieta Crédito: Caíque Verli
O ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner Rosário, descartou a hipótese do governo federal recuar do decreto que alterou a Lei de Acesso à Informação e ampliou o número de servidores que podem colocar documentos públicos sob sigilo.
A ONG Transparência Brasil enviou uma carta ao ministro pedindo que a CGU discuta a revogação da medida. O decreto foi assinado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que estava no exercício da Presidência durante a viagem de Jair Bolsonaro para a Suíça.
Entidades civis afirmam que o governo "colocou em risco a transparência de seus atos". Com as mudanças, servidores comissionados podem classificar documentos por ao menos 25 anos.
Ministro nega pedido para recuar o decreto que mudou a LAI
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o ministro da CGU disse que já respondeu a ONG e que o governo não vai voltar atrás na polêmica decisão.
"Nós não vamos revogar o decreto. Já respondi que não vamos colocar na pauta esse assunto. As colocações não estão baseadas em critérios técnicos. É simplesmente um achismo. É uma manifestação baseada em convicções pessoais e que não representam a realidade dos fatos"
Antes a decisão de negar o acesso a um documento público era restrita a políticos e autoridades do primeiro escalão, como o presidente e ministros. Agora, ela foi ampliada para um leque de mais de 1200 pessoas, que inclui ocupantes de cargos de confiança do grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS) 6 e 5 e diretores de autarquias.
Wagner Rosário afirma, no entanto, que a lei já abria margens para que a autoridade delegasse essa função para comissionados. O ministro de Bolsonaro negou que o decreto prejudique o acesso a informação. "A gente está dando uma possibilidade de caso necessário você poder delegar essa atribuição de classificação de documentos ultrassecretos por um DAS 6, que é um secretário. Não é qualquer servidor. E quando você delega, você tem o dever de acompanhar. "Tem órgãos que por sua característica necessitam delegar (o direito de impor sigilo). Você imagina todo documento de submarino nuclear desenvolvido pela Marinha ter que subir para o comandante classificar? Isso é anti-operacional. Então para mim não existe nenhum retrocesso na área de acesso à informação", pontuou.
Wagner Rosário veio ao Espírito Santo nesta quinta-feira (31) e se reuniu com o governador Renato Casagrande e o secretário estadual de Controle e Transparência, Edmar Camata. Na pauta, discutiram uma ajuda do governo Federal para implementar um sistema digital de processos movidos pelas Corregedorias.no Estado, que hoje não são digitalizados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria Jair Bolsonaro reportagens
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados