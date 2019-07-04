Cerimônia

Ministro da Secretaria de Governo toma posse

O general Luiz Eduardo Ramos Baptista Oliveira assumiu o cargo deixado pelo também general Carlos Alberto dos Santos Cruz, no dia 13 de junho

O presidente Jair Bolsonaro dá posse ao ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, às 10h30, no Palácio do Planalto Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro deu posse, nesta quinta-feira (4), ao ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos Baptista Oliveira, que a partir de agora assume a articulação política do governo com o Congresso Nacional.

Bolsonaro disse que Ramos chega em um momento importante, quando se discute a reforma da Previdência. “Ele entra em campo em um momento que interessa a todo do Brasil, a nova Previdência. Não temos Plano B, o plano é esse, o Plano A. Ele entra agora também buscando soluções para essa questão”, disse o presidente na cerimônia de posse do ministro.

Ao ser empossado, o ministro disse ao presidente Bolsonaro que sabe da “relevância dessa função para que possamos atingir os objetivos do seu governo”.

No discurso, o ministro Ramos disse que após receber o convite para assumir a pasta foi procurado por pessoas que disseram que ele teria uma missão “difícil” e “espinhosa”, mas respondeu que se tratava de um privilégio.

“Muita gente me procurou dizendo que eu estava recebendo uma missão muito difícil, espinhosa e que eu teria muita dificuldade. Respondi que estava tendo privilégio porque vou poder novamente trabalhar com a casa do povo, Congresso Nacional, seus deputados e senadores”, explicou.

Até junho, a atribuição pela articulação política com o Congresso Nacional era da Casa Civil. Uma medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro passou esse trabalho para a a Secretaria de Governo.

O ministro recém-empossado assumiu o cargo deixado pelo também general Carlos Alberto dos Santos Cruz, no dia 13 de junho. Na ocasião, Santos Cruz divulgou uma carta à imprensa informando que deixou o cargo por decisão do presidente Jair Bolsonaro.

