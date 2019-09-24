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Revista AzMina

Ministra Damares denuncia revista por texto sobre aborto

Depois de o material ter sido divulgado, jornalistas da revista relataram ataques em redes sociais

Publicado em 

24 set 2019 às 04:50

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 04:50

Damares Alves, Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, classificou uma reportagem sobre aborto como "apologia ao crime" e disse ter dado encaminhamento a uma denúncia para acompanhar o caso. Pelo Twitter, a ministra disse ter sido alertada sobre o assunto e frisou que o conteúdo do material pode colocar meninas e mulheres em risco.
A reportagem foi publicada pela revista AzMina e descreve um aborto legal realizado por uma brasileira na Colômbia, onde o procedimento é legalizado. O material mostra ainda informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de especialistas sobre o tema, esclarecendo que, no Brasil, o aborto é considerado crime e só há três exceções permitidas por lei: para as vítimas de estupro, quando há risco de vida para a mulher e pela anencefalia do feto.
A publicação traz também informações sobre como o procedimento é feito onde ele é legalizado e os efeitos esperados dos remédios usados para induzir o aborto. A reportagem faz esclarecimentos ao longo do texto que os medicamentos e procedimentos citados não podem ser usados por qualquer mulher nem de qualquer forma.

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