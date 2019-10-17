Acusação de Estupro

Ministério Público vai recorrer da sentença que absolveu Luiz Durão

Ex-deputado teve sentença favorável em processo que figurou como réu por estupro

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 19:48 - Atualizado há 6 anos

Luiz Durão saindo do Fórum, em Serra Sede após audiência, em maio Crédito: Carlos Alberto Silva/29/05/2019

O Ministério Público Estadual (MPES) informou nesta quinta-feira (17) que vai recorrer da sentença que absolveu o ex-deputado estadual Luiz Durão, 72, da acusação de ter estuprado uma jovem de 17 anos. A informação sobre a absolvição apareceu nesta quarta (16), no andamento do processo que tramita na 2ª Vara Criminal da Serra.

"O MPES, por meio da Promotoria de Justiça Criminal da Serra, informa que vai recorrer da referida decisão", disse, em nota. O órgão ministerial informou também que não pode dar mais detalhes sobre o processo porque ele tramita sob sigilo. Luiz Durão foi preso em 4 de janeiro deste ano após deixar um motel acompanhado pela adolescente. Segundo o MPES o político cometeu estupro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta