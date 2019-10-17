Home
>
Política
>
Ministério Público vai recorrer da sentença que absolveu Luiz Durão

Ministério Público vai recorrer da sentença que absolveu Luiz Durão

Ex-deputado teve sentença favorável em processo que figurou como réu por estupro

Vinícius Valfré

[email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 19:48

 - Atualizado há 6 anos

Luiz Durão saindo do Fórum, em Serra Sede após audiência, em maio Crédito: Carlos Alberto Silva/29/05/2019

Ministério Público Estadual (MPES) informou nesta quinta-feira (17) que vai recorrer da sentença que absolveu o ex-deputado estadual Luiz Durão, 72, da acusação de ter estuprado uma jovem de 17 anos. A informação sobre a absolvição apareceu nesta quarta (16), no andamento do processo que tramita na 2ª Vara Criminal da Serra.

Recomendado para você

Prefeito de Vila Velha fez publicação nas redes sociais, após Casagrande anunciar apoio a Ricardo Ferraço na disputa pelo governo do Estado em 2026

'Decisão será do povo', diz Arnaldinho sobre novo governador do ES

Governador afirmou nesta quinta-feira (18), desta vez com todas as letras, que endossa o vice-governador na corrida pelo Palácio Anchieta. Veja o contexto dessa declaração e a análise da coluna

Por que Casagrande anunciou apoio a Ricardo 10 meses antes da eleição

Apoio oficial de Renato Casagrande (PSB) a Ricardo Ferraço na disputa pelo Palácio Anchieta retira chances do prefeito de Vila Velha de se tornar o candidato da base governista

'Arnaldinho é muito bem-vindo no movimento que eu lidero', diz Casagrande

"O MPES, por meio da Promotoria de Justiça Criminal da Serra, informa que vai recorrer da referida decisão", disse, em nota. O órgão ministerial informou também que não pode dar mais detalhes sobre o processo porque ele tramita sob sigilo. Luiz Durão foi preso em 4 de janeiro deste ano após deixar um motel acompanhado pela adolescente. Segundo o MPES o político cometeu estupro.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Luiz Durão

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais