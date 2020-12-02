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Convite do presidente

Meneguelli diz que pagou viagem a Brasília e conta o que vai pedir a Bolsonaro

De dentro do avião na manhã desta quarta-feira (2), prefeito conversou, por telefone, e contou como foi o convite e a expectativa para o encontro em Brasília

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 08:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 08:28
Sergio Meneguelli com camisa escrita
Sergio Meneguelli é prefeito de Colatina Crédito: Instagram / @sergiomeneguelli
O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos), embarcou na manhã desta quarta-feira (2) para Brasília, onde irá se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. O encontro vai acontecer depois de Meneguelli receber uma ligação de Bolsonaro, o convidando para um almoço no Palácio do Planalto. E para ir até lá, o prefeito garantiu que as passagens foram pagas por ele, sem despesas para os cofres do município.
A declaração foi dada em entrevista, por telefone, ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, de dentro do avião, aguardando para a decolagem na manhã desta quarta-feira (2).
Como eu não sei do assunto, se é oficial ou não, eu estou pagando do meu próprio bolso. Não peguei diária. Eu evito usar dinheiro público para diária, até as que faço de forma oficial, geralmente, eu que pago ou é patrocínio, mas eu evito. Essa mesmo não está custando nada para o município de Colatina, garantiu.

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Além disso, Meneguelli também disse o que vai pedir ao presidente no encontro, que consta na agenda oficial de Bolsonaro.
"Uma das coisas que eu quero é que ele doe os galpões do IBC para a prefeitura, que o município possa usar. Esse é o principal pedido que fiz para ele por telefone e, nesse encontro, vai estar também a autoridade responsável pelo patrimônio da União. Não posso perder a oportunidade. Não é todo dia que um presidente liga para um prefeito"
Sérgio Meneguelli - Prefeito de Colatina

O CONVITE

O convite de Bolsonaro para Meneguelli aconteceu por telefone, conforme publicado pela coluna Leonel Ximenes, de A Gazeta. Segundo o prefeito, ele recebeu uma ligação direta do presidente, o convidando para um almoço no Palácio do Planalto. Meneguelli confessa que, inicialmente, até achou que fosse um trote, mas que depois reconheceu a voz de Jair Bolsonaro.
Foi a maior surpresa! Eu estava em casa, tocou o telefone e começamos a conversar. Aí ele falou vindo a Brasília venha almoçar comigo. A gente acabou acertando e hoje a tarde eu vou estar com ele no Palácio do Planalto. (Foi ele quem ligou) diretamente. Eu achei que fosse até trote, mas depois eu reconheci a voz. Ele disse que estava surpreso, que eu com esse prestígio todo não era candidato à reeleição. Aí começou esse papo e é claro que eu não perco a oportunidade de pedir algo por nossa Colatina, destacou.

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