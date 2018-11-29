Melo diz que Pezão ofereceu o Detran para loteamento entre deputados

Paulo Melo Crédito: Reprodução/Web

Luiz Fernando Pezão (MDB) foi citado pelo deputado estadual Paulo Melo na terça-feira, durante o depoimento que o parlamentar prestou à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal durante as investigações da Operação Furna da Onça, deflagrada no último dia 8, que apura o envolvimento de políticos e servidores públicos numa rede de corrupção ligada ao ex-governador Sérgio Cabral. No depoimento, obtido com exclusividade pelo GLOBO, ele afirma que foi o governador que procurou os deputados para que eles indicassem cargos no governo, em especial no Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran), incluindo o da presidência do órgão. O governador(MDB) foi citado pelo deputado estadualna terça-feira, durante o depoimento que o parlamentar prestou àe aodurante as investigações da, deflagrada no último dia 8, que apura o envolvimento de políticos e servidores públicos numa rede de corrupção ligada ao ex-governador. No depoimento, obtido com exclusividade pelo GLOBO, ele afirma que foi o governador que procurou os deputados para que eles indicassem cargos no governo, em especial no Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (), incluindo o da presidência do órgão.

Jorge Picciani e Edson Albertassi passaram nove horas depondo na sede da PF, na Praça Mauá, na última terça-feira. Segundo as investigações, parlamentares são acusados de transformarem à Assembleia Legislativa (Alerj) numa propinolândia. Paulo Melo e os deputadose Edson Albertassi passaram nove horas depondo na sede da PF, na Praça Mauá, na última terça-feira. Segundo as investigações, parlamentares são acusados de transformarem à Assembleia Legislativa () numa propinolândia.

Procurada pelo GLOBO, a assessoria do governador informou em nota que "a eficiência de um governo democrático depende também da sua estabilidade política, sem, no entanto, que essa estabilidade se ampare em fisiologismos ou benefício pessoal", diz um trecho. "O governador jamais tomou a atitude citada e sempre agiu sem fisiologismos ou benefício próprio, tendo como premissa o diálogo, sem cometer, ao priorizar o diálogo, qualquer crime, sempre na busca da melhoria de qualidade do atendimento à população" prossegue. O texto termina afirmando: "Todos os servidores que cometem crimes devem ser punidos na forma da lei".

Justiça mandou prender 22, dez eram deputados. Melo, Picciani e Albertassi já estavam presos. Paulo Melo, ex-presidente da Alerj, também admitiu durante seu longo depoimento que fez indicações, revelando que um dos nomes foi o de Carla Adriana Pereira, diretora de Registro do Detran, suspeita de ser uma das operadores do esquema de loteamento do órgão. Ela foi uma das pessoas que tiveram a prisão decretada durante a operação Furna da Onça. Ao todo amandou prender 22, dez eram deputados. Melo, Picciani e Albertassi já estavam presos.

O loteamento de cargos no estado envolvendo parlamentares e secretários de governo foi descoberto com a apreensão de uma planilha no computador do deputado Edson Albertassi, durante a Operação Cadeia Velha, deflagrada em 2017 pela Polícia Federal e o Ministério Público federal. Na relação há 290 nomes de pessoas indicadas por 64 políticos e secretários para ocuparem cerca de 870 cargos no governo fluminense. O computador foi encontrado na casa de Albertassi. Para os investigadores da PF e do MPF, o documento é a prova de que os parlamentares transformaram a Assembleia Legislativa (Alerj) numa propinolândia.

Segundo investigadores, o esquema montado pelos deputados foi intenso entre de 2011 a 2014, movimentou R$ 54 milhões e prosseguia na Alerj e no Palácio Guanabara. O inquérito aponta que os deputados recebiam mensalinhos, que variavam de R$ 20 mil a R$ 900 mil. O dinheiro seria proveniente de sobrepreço de contratos firmados entre o estado e empresas. A investigação começou após uma delação de Carlos Miranda, que era conhecido como o homem da mala do ex-governador Sérgio Cabral.

A Furna da Onça cumpriu 22 mandados de prisão expedidos pelo Tribunal Regional Federal, sendo dez contra deputados  além de Picciani, Albertassi e Melo, foram detidos André Correa (DEM), Chiquinho da Mangueira (PSC), Coronel Jairo (MDB), Luiz Martins (PDT), Marcos Abrahão (Avante), Marcus Vinicius Neskau (PTB) e Marcelo Simão (PP). Apenas o último não cumpre prisão preventiva.

O secretário estadual de Governo, Affonso Monnerat, também está entre os presos. Investigadores o acusam de cuidar do pagamento de propinas, fazendo uma ponte entre a Alerj e o Palácio Guanabara. Mas, segundo procuradores da República, não há indícios de envolvimento do governador Luiz Fernando Pezão no esquema.